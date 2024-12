Natale a Biella: Babbo Natale ha fatto tappa in città - Foto Finatti per newsbiella

In attesa di fare il suo lungo giro la notte di Natale, Babbo ha fatto una pausa a Biella per incontrare i bimbi, ascoltare i loro desideri e regalare loro tante caramelle. Per i grandi, buoni sconto per gli acquisti natalizi nei negozi della città.