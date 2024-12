A Sostegno da lunedì sarà attivo il BancoPosta

Da lunedì a Sostegno sarà attivo il BancoPosta. Dopo i lavori di ammodernamento dei locali della Posta effettuati a giugno, ora si aggiunge un servizio in paese. "Verra messo in funzione il postamat a servizio di tutti i cittadini - annuncia l'amministrazione comunale -, ottenuto grazie all’impegno dell’amministrazione in particolare del consigliere Paolo Nicolini e l’assessore Enrico Guala in seguito ai due incontri avvenuti a Roma con poste italiane per il progetto Polis".