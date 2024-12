Dolore a Occhieppo Superiore per la morte di Claudio Peila, aveva 64 anni

Dolore a Occhieppo Superiore per la morte di Claudio Peila, mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Aveva 64 anni. Noto in paese e apprezzato per le sue qualità umane e professionali.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Occhieppo Superiore. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, alle 10 di sabato 14 dicembre.