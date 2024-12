Il vero Babbo Natale è pronto ad accogliervi nella sua casa con doni e sorprese per i più piccoli!

Il comune di Cavaglià, in collaborazione con l’Associazione "Caballus", organizza “Il borgo di Babbo Natale”.

Un’ottima occasione per festeggiare la Vigilia di Natale in compagnia e condividere momenti magici in pieno spirito natalizio.