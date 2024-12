A Benna scambio di auguri con i Babbi Natale in moto

Avete mai visto dei Babbi Natale in moto? No? L'occasione ce l'avrete domenica 15 dicembre a Benna.

Dopo la Santa Messa, verso le 10.20 in piazza della Roggiona ci sarà l'occasione di scambiarsi gli auguri tutti assieme, con cioccolata, calda, thè e panettone e per l'occasione ci sarà il passaggio e la soste dei Babbi Natale in moto!!

L'iniziativa è dedicata alla raccolta fondi dello "Spazio Respiro" della Domus Laetitiae a Sagliano Micca.