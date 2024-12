E' iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della rassegna di presepi a Chiavazza

Chiavazza si illumina! Ormai si sta entrando in piena atmosfera natalizia...dopo la posa della cometa sopra la chiesa di Santa Maria Assunta e Quirico da parte degli Alpini, quella del Comune in piazza e il magnifico presepe alla chiesetta di San Rocco, sempre degli Alpini, sta per prendere il via la rassegna dei presepi!

Fino al 6 gennaio lungo le vie di Chiavazza, da via Rosazza a via Milano, passando per via Cucco e via Coppa nei cortili, alle finestre delle case, nei giardini, saranno esposti i 21 presepi realizzati da famiglie, associazioni e scuole per rendere più vivo il quartiere, nell'ambito dell'iniziativa "Illuminiamo il quartiere con i presepi", alcuni fatti con bambole, altri in legno, realizzazioni bellissime che permettono a chi li osserva di vivere a pieno l'atmosfera del periodo.

A breve pubblicheremo una mappa che vi guiderà alla loro scoperta per le vie di Chiavazza, e nella serata di venerdì 20 Babbo Natale consegnerà ai bambini che hanno partecipano alla loro realizzazione un piccolo dono.