Calcio, sfida al Pozzo di Biella per la Juve Next Gen: arriva il Messina (foto di Enrico Eletto)

Nuova sfida al Pozzo La Marmora di Biella per la Juve Next Gen. I bianconeri ospiteranno il Messina, distante due sole lunghezze in classifica. Il fischio d'inizio è alle 15 di domani, sabato 14 dicembre.