Volge al termine la stagione 2024, grandi successi per Biella Motor Team.

La stagione rallystica 2024 è alle battute finali ma la scuderia Biella Motor Team è ancora protagonista con i suoi equipaggi.

Alla Ronde del Canavese per auto moderne, ultima gara del calendario piemontese, Luca Ferraris ed il papà Paolo come navigatore hanno ottenuto il successo in classe R3 con una Renault Clio chiudendo trentasettesimi assoluti mentre il navigatore Alessandro Mattioda affiancato a Loris Ghelfi su una Skoda Fabia Rally 2 si è piazzato all’ottavo posto della classifica generale. C’era anche il navigatore Alberto Stopani al fianco di Diego Martinelli su un’Opel Astra GSi di classe A7 ma la sua gara è finita anzitempo.

Alessandro Mattioda ha poi preso parte al prestigioso Monza Rally Show presso l’autodromo lombardo al fianco di Lorenzo Bontempelli. Su una Skoda Fabia Rally2 evo ha finito al quattordicesimo posto assoluto.