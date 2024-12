Pastore Moto, dalle biciclette, alle moto, ai veicoli elettrici anche a 4 ruote, 4 generazioni di professionalità

Da 4 generazioni ormai, dal fondatore Giuseppe a Jarno figlio di Piergiuseppe e nipote di Loris, Pastore quest'anno festeggia i 100 anni di attività.

Un secolo di tradizione e di passione per le due ruote e negli ultimi anni anche per le Minicar veicoli a 4 ruote che si possono guidare già dai 14 anni.

A mettersi al lavoro nel lontano 1924 fu Giuseppe, nella piccola bottega nel centro storico di Cavaglià ln via Vittorio Emanuele Il al civico 3 ancora sede attuale della ditta, riparando e assemblando biciclette

Nel 1942 accanto a Giuseppe si mise al lavoro i l figlio Loris, che visse l'azienda in un periodo di cambiamento, mentre infatti l'attività principale era la bicicletta e Loris stesso andava a Torino pedalando per procurarsi il materiale per le riparazioni, incominciavano già circolare le prime motociclette.

ln ditta nel 1964 entrò a far parte anche Piergiuseppe, figlio di Loris, e fu così che la piccola bottega iniziò ad aprirsi al futuro ampliando i locali.

Pastore non si ferma qui, perché alla fine degli anni 90 entra anche Jarno, in qualità di socio, dopo gli studi intrapresi di perito industriale.

L'attività principale resta quella legata ai motocicli, agli scooter, alle biciclette, ma negli ultimi anni si allarga anche alle microcar veicoli usati sia dai ragazzi che dalle ragazze.

Ultimamente si propone anche la vendita di veicoli di ausili medici che permettono alle persone che hanno problemi di deambulazione di muoversi in autonomia anche all'esterno. Trattasi di scooter a quattro ruote che possono essere guidati senza patente.

Pastore Moto si trova a Cavaglià, in via Vittorio Emanuele II al civico 3, ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,00.

