Benna, open day della scuola dell'infanzia e della primaria

Sabato 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 si terrà l'open day della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria.

Il Comune di Benna garantisce il servizio di mensa, il pre dalle 7.30 alle 8.30 e il post scuola dalle 16.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì per entrambi i plessi. E per la Scuola Primaria, i laboratori nei pomeriggi di mercoledì e venerdì per le classi non a tempo pieno, il cui orario di lezione termina anticipatamente.