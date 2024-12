Il gruppo alpini di Valle Mosso rinnova il direttivo

Rinnovato il direttivo del gruppo alpini Valle Mosso per il triennio 2025/2027. Le votazioni si sono svolte alla presenza del consigliere sezionale e referente di zona per l'adunanza nazionale Fausto Re. L'assemblea ha riconfermato il Capogruppo Davide Mantoan e ha eletto il nuovo vice capogruppo Massimo Marangoni (un onore e particolarmente sentito perchè prende il testimone del defunto alpino e storico capogruppo per tanti anni Lino Nicoliche ha posato lo zaino il 13 giugno 2022).