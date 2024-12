"Abbiamo sparso mangime avvelenato nel parco"

"Abbiamo nuovamente sparso del mangime sulla strada, non è avvelenato ma serve a ingolosire i cani. Quello avvelenato (si, no, forse) è nascosto nell'erba dove gli animali arrivano solo se lasciati liberi. Quindi teneteli al guinzaglio, meglio ancora portateli al Park Dog che è vicino alle scuole. Uomo avvisato cane salvato".

E' un estratto dell'inquietante biglietto trovato nell'area verde di Pray. E' stato messo in una busta trasparente e fissato con una puntina da disegno.

Già alcune settimane fa era comparso un biglietto inquietante dove l'anonimo minacciava i padroni di cani di lasciare in giro cibo avvelenato. Il motivo? Le deiezioni canine lungo la passeggiata.

Il biglietto era poi stato tolto. Ora ne è comparso uno nuovo con toni sempre minacciosi. E c'è preoccupazione che ci siano davvero i bocconi.

Intanto è stato avvisato anche il Comune.