Biella, Piemonte Ginnastica: grandi esibizioni al saggio di Natale.

La ASD Piemonte Ginnastica ha messo in scena, lunedì 9 dicembre al PalaPaietta, il saggio di Natale. Di fronte ad un folto pubblico le oltre cinquanta atlete, dai tre ai diciassette anni, hanno eseguito gli esercizi in preparazione per la stagione agonistica 2025 e diverse coreografie in perfetto stile natalizio, per allietare familiari ed amici. Particolarmente gradite le prove del gruppo Allieve per le potenzialità dimostrate, delle giovanissime dai tre ai sette anni, giocose e festanti e delle specialissime atlete Sandra e Ana Clara. Le performance più apprezzate sono state eseguite dal gruppo Agonistico, elegante ed affiatato. Presenti il vicepresidente Giuseppe Cataldo, sempre grato del gran lavoro svolto e la consigliera Silvia Barbera che ha rivolto ai presenti un affettuoso augurio di Buon Natale da parte del Consiglio Direttivo.

Premiato lo staff tecnico composto da Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano, Filomena De Lucia e Valentina Cortella, supportato dalle aiutanti Rebecca Pulze e Sofia Berrone e dalla tirocinante Sophie Rizzo, coordinate dalla Direttrice Sportiva Donatella Eterno, appena insignita della Palma di Bronzo 2023 per la lunga e prestigiosa carriera di istruttrice federale, che il CONI premierà nel 2025.