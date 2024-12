Emanuela Verzella presidente del Comitato per la qualità della normazione.

Emanuela Verzella (Pd) è la presidente del nuovo Comitato per la qualità della normazione che si è insediato ieri mattina, mercoledì 11 dicembre, a Palazzo Lascaris. L’incarico ha durata di 10 mesi e nei successivi sarà stabilito in base all'età.

Ne fanno parte i consiglieri Davide Buzzi Langhi (Fi), Sarah Disabato (M5s), Gianna Gancia (Lega), Vittoria Nallo (Sue), Alice Ravinale (Avs), Carlo Riva Vercellotti (Fdi) ed Elena Rocchi (Lista Cirio).

Il Comitato può formulare proposte, osservazioni e pareri utili a migliorare la qualità delle norme regionali, verificare gli obblighi imposti dalle clausole valutative inserite nei testi di legge e individuare gli argomenti su cui richiedere approfondimenti conoscitivi, anche grazie all’ausilio dell’Istituto di ricerche economico sociali (Ires).

“Lavoreremo per far sì che le leggi siano comprensibili da tutti, interpretabili in maniera univoca - ha commentato in chiusura Verzella - e facilmente applicabili. Purtroppo negli ultimi anni le norme statali e regionali sono ricche di rimandi che ne aumentano la complessità”.