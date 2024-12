TeamVolley si affaccia al 2025 e annuncia il nuovo claim: “Our passion, your next level”.

Una frase che sintetizza al meglio il nostro spirito. Dal 2007 il TeamVolley unisce l’amore per la pallavolo con la grande passione che anima tutti i nostri tesserati: giocatrici e allenatori, collaboratori dentro e fuori dal campo, dirigenti e genitori. L’obiettivo è - e sempre sarà - uno solo: aiutare ogni singola giocatrice a diventare la versione migliore di sé stessa, per salire al livello successivo del proprio percorso sportivo. Dal punto di vista tecnico, mentale, tattico e comportamentale. Dalle ragazze che difendono il nome del TeamVolley nel campionato nazionale di Serie B2 fino ai più piccoli, che giocano e si divertono nelle nostre giornate dedicate al minivolley.

Anche grazie al sostegno di tutti – sponsor e istituzioni, famigliari e appassionati – puntiamo a crescere ogni anno, per diventare un punto di riferimento per la pallavolo, non soltanto sul territorio biellese. Il miglioramento costante che coltiviamo nelle nostre giocatrici è lo stesso che vogliamo perfezionare in ogni aspetto societario.

Il Natale è alle porte, sebbene ci sia ancora qualche set da giocare, in tutte le categorie. Nel presentarVi questo nuovo claim – aggiornato e perfezionato - l’intera famiglia del TeamVolley desidera augurare a tutti un periodo di Festività sereno e felice.

Nel 2025 ci troverete ancora in palestra, con la stessa Passione di sempre.