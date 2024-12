Fuoristrada: Serena Rodella e Lorraine Poini in Croazia per il Rally Show Quadruvium.

Trasferta in terra straniera per la pilota biellese Serena Rodella che in coppia con la sua navigatrice Lorraine Poini prenderà il via al terzo rally show Quadruvium. Una 2 giorni velocissima sugli sterrati croati a bordo della sua Mini Tdi. La Driver biellese di Penta Motor coglierà l'occasione per testare nuovi aggiornamenti sulla sua vettura in vista della stagione 2025.