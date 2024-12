Tante cose da fare a Biella nel we del 13, 14 e 15 dicembre

Venerdì 13 dicembre

- Biella, via Losana 13 inaugurazione sede Numeraria

- Vigliano, festa di Santa Lucia

- Biella, Olga Kharlan, Luigi Samele, Luca Curatoli ed Eloisa Passaro saranno i protagonisti del 2° Trofeo Città di Biella di scherma, specialità sciabola, in pedana, dalle 18, al centro commerciale Gli Orsi.

- Biella, dalle 11 a Città Studi, Olga Kharlan, Luigi Samele, Eloisa Passaro e Luca Curatoli saranno anche protagonisti del convegno SPORT, UNA PALESTRA PER LA LEGALITA’ – STOP AI LINGUAGGI OSTILI. Modererà il convegno Alessandro Alciato.

- Biella, Biblioteca Civica (saletta), piazza Curiel 13 Presentazione del Bollettino DocBi "Studi e ricerche sul Biellese"

- Biella, I concerti dell'Accademia, "Caravaggio: la Deposizione" spettacolo multidisciplinare con la partecipazione di Elisa Lombardi (voce narrante) Perosiensemble., Testo e musiche di S. Giacomelli

- Biella, alle ore 20,30 a Palazzo Ferrero in Biella Piazzo l’Associazione Pericle ha in piacere di dialogare in un incontro pubblico con Domenico Quirico

- Occhieppo Inferiore, alle ore 20,45, presso l' osservatorio terza serata del corso di avvicinamento all'astronomia

- Biella, corso sicurezza al volante, ore 15 centro dinamico comune di biella via Delleani

- Biella, appunti sulla manovra economica ore 18 Simonetti e Gusmaroli incontro aperto al pubblico in corso Pella a Città Studi

- Cossato, teatro micheletti Fabrizio, Salvo e l'uomo blu con musiche di De Andrè ore 20,30 ingresso libero

- Gaglianico, Telethon, ore 21 presentazione 23° un km per Telethon consegna pettorali auditorium

- Sandigliano, scherma, il 13 dicembre alle 15.30, al Relais Santo Stefano di Sandigliano, i quattro atleti incontreranno la stampa

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua,presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

Sabato 14 dicembre

- Gaglianico, dalle 10 Alpini, stand forze ordine, mercatino, ore 12 polenta concia da asporto, dalle 13,30 apertura iscrizioni corsa un km per Telethon, 14,30 partenza, ore 15 partita calcio

- Biella, Alpini, flash mob e vendita dei biglietti della lotteria

- Camandona, arriva l'Elfo Ellie, direttamente dal Polo Nord

- Biella, 500 ANNI – dal Primo Statuto della CONFRATERNITA di SAN CASSIANO

- Netro, concerto di Natale alle 21 al polivalente

- Vigliano, festa di Santa Lucia

- Cossato, chiesa dell'Assunta, Si Fa Sol gli auguri di Natale, concerto ore 21 cori Noi cantando e Incanto tra le note

- Biella Oropa, Oropa, Concerto del Coro William Byrd dalle 21 nella Basilica Antica di Oropa con un’interpretazione straordinaria della Messa in fa minore.

- Valle Mosso, Nativity, sala Biagi ore 16

- Biella, presidio antifascista ore 16,30 giardini Zumaglini

- Borriana, mercatino natalizio all'oratorio dalle 10 alle 19

- Occhieppo Inferiore, alle 17,30 consegna i premi della borsa di studio in ricordo di Daniele Pigato a San Clemente

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Candelo, Borgo di babbo Natale

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso , frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 16 alle 19

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30 Trenino di Natale per le vie del centro a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, Igloo di Natale Laboratori per bambini e famiglie piazza Duomo

- Biella, La Casa di Babbo Natale in Galleria Leonardo Da Vinci

- Biella, dalle ore 10 alle 19 Città del Market artigianato, vintage, cibo a km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura. Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via serralunga 27, Biella a cura di CittadellarteFondazione Pistoletto

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella, dalle ore 15,30 alle 17,30 La Piola Musica e Allegria -Street Band in Via Italia

- Zubiena, Workshop Biscotti di Natale per Bambini al chiostro delle illusioni

- Biella, dalle ore 15 alle 18 Mago Scaramal Alcune piazze della Città

Domenica 15 dicembre

- Gaglianico, ore 21 concerto banda Puccini

- Vigliano, festa di Santa Lucia

- Borriana, mercatino natalizio all'oratorio dalle 10 alle 19

- Mezzana, Coccole di Natale dalle 11.30 fino alle 18, in frazione Cereie, presso la piazza degli ambulatori.

- Masserano, borgo di Babbo Natale, laboratori, racconti animati, ore 16 arriva Babbo Natale

- Vigliano eventi Natale corsa dei Babbi Natale / camminata ritrovo 8,30 partenza 10, battesimo della sella, mercatino hobbisti, polenta concia dalle 12 da asporto

- Valdilana, Valle Mosso, località Robiolio Babbo Natale in Valle dalle 14 al parco Reda, MERCATINI e ai LABORATORI delle scuole di Valle Mosso, laboratorio, dalle 14 alle 18,30

- Marchetto, i retroscena del presepe dalle 15

- Soprana frazione Baltigati, mercatino, dalle 14,30 esibizione di danza degli aiutanti di babbo Natale, ore 15 canti dei bimbi delle scuole, ore 16 arriva Babbo Natale

- Valdilana, Trivero, polenta da asporto dalle 11,30 presso la pro loco

- Borriana, Bessa Christmas Trail

- Cossato, Babbo Run partenza alle 15

- Biella, Villaggio di Babbo Natale, Piazza V. Veneto

- Biella, Igloo di Natale Laboratori per bambini e famiglie piazza Duomo

- Biella, La Casa di Babbo Natale in Galleria Leonardo Da Vinci

- Biella, dalle ore 10 alle 19 Città del Market artigianato, vintage, cibo a km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura. Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via serralunga 27, Biella a cura di CittadellarteFondazione Pistoletto

- Biella, Bancarelle in Centro Via Lamarmora carreggiata Nord a cura dell’ Associazione APA ambulanti e FIVA Biella

- Valle Mosso, Valdilana parco Reda dalle 14, mercatini, incontra Babbo Natale, fiaccolata dalle 16,30, spettacolo Storie di piazza dalle 17

- Viverone, mercatino InCantato nell'area di Punta Becco, dalle 10 alle 18, street food, artigianato, prodotti enogastronomici e un palco ricco di spettacoli per ogni gusto con musica dal vivo, fuoco e magia

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Biella, pista pattinaggio

- Biella, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30 Trenino di Natale per le vie del centro a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Candelo, Borgo di babbo Natale

- Cossato, pista di pattinaggio

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Pray, presepe meccanico

- Biella, presepe Fratel Amilcare dalle 10-12 dalle 16 alle 18

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

- Masserano, Chiesa di San Teonesto, mostra dei presepi dal mondo della famiglia Corbellotti

- Biella, luna park in via Arnulfo

- Biella, dalle ore 15,30 alle 17,30 La Piola Musica e Allegria -Street Band in Via Italia

- Portula, il borgo di Castagnea si prepara a diventare il magico Paese della Befana