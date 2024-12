Pranzo di auguri per 50&più all'insegna della solidarietà FOTO

Si è tenuto ieri mercoledì 11 dicembre il pranzo degli auguri e della solidarietà dell'associazione 50&più nella splendida cornice del Santuario di Graglia.

Al sodalizio hanno partecipato circa 80 soci ed amici e, con l'occasione, il Presidente Lauro Biolcati ha consegnato una donazione al dott. Leo Galligani dell'associazione Amici dell'Ospedale, a Roberto Bertola per ANGSA - Casa per l'autismo di Biella - e a Franco Ferlisi per AMA - Centro per l'Alzheimer di Biella.

Non è tutto perchè è stato inoltre consegnato un attestato ai componenti del precedente Consiglio a ringraziamento del proficuo lavoro svolto.

"E' stato un bel momento ritrovarsi tutti insieme, e anche un momento per fare alcune riflessioni importanti per il futuro".