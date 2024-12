“L’Elfo Ellie arriva in Valle Strona”

Un elfo, spirito magico e di fantasia, arriverà in Valle Strona questa domenica con una missione particola- re: trovare la musica più dolce, in grado di interpretare la vera magia del Natale!

L’Elfo Ellie tornerà anche l’1 gennaio 2025, in forma itinerante a Callabiana, per inaugurare la nuova stagione, nella suggestiva cornice dei Presepi nel Bosco, che decorano tutto il paese da anni e che ospitano turisti da molte parti d’Italia, con un evento promosso dagli Amici dei Presepi di Callabiana.

Massima gratitudine anche a tutte le preziose realtà locali che hanno accolto con entusiasmo e collaborazione il progetto -dichiara Eleonora Frida Mino - Per me è di buon auspicio chiudere l’anno in corso e aprire quello nuovo con due eventi de “IL CORAGGIO DELLA TRADIZIONE, progettualità che mi sta a cuore. Lo scopo è quello di portare cultura e bellezza, di riattivare il senso di identità e comunità e arricchire l’offerta culturale incentrata sullo spettacolo dal vivo in territori montani”.