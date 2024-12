Incontro pubblico a Pettinengo, presentato “Sei mesi Insieme”.

Lunedì 16 dicembre l’amministrazione comunale di Pettinengo invita i cittadini a partecipare a “Sei mesi Insieme”: l’incontro pubblico per condividere i risultati ottenuti durante i primi mesi di attività.

Alle ore 20.45 sarà possibile recarsi presso la Sala consiliare del municipio, per un momento di scambio e confronto. Sarà, inoltre, un momento di condivisione: “Un’occasione perfetta per scambiarci gli auguri di buone feste”.

Il sindaco e l’amministrazione comunale attendono numerosi i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione con la comunità.

"Sarà un’importante occasione per condividere con voi i risultati raggiunti nei primi sei mesi di mandato, discutendo insieme delle iniziative intraprese e degli obiettivi futuri per il nostro paese - dichiara il sindaco, Giovanni Blumetti - La vostra presenza sarà per me e per l’intera amministrazione un segno di vicinanza e interesse verso il lavoro che quotidianamente portiamo avanti per Pettinengo".