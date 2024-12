Inaugurati i nuovi pannelli all’esterno dei locali dell’ecomuseo di Bagneri FOTO

Domenica scorsa 8 dicembre a Bagneri (frazione montana del Comune di Muzzano, in Valle Elvo) si è svolta la “battitura delle castagne”, un momento che unisce la ritualità delle tradizioni agricole tramandate da generazioni a una occasione di incontro e anche festa, come è giusto alla conclusione della stagione agraria. L’iniziativa viene organizzata dall’associazione Amici di Bagneri ODV, in collaborazione con gli Scout di Biella e la Parrocchia.

Prima di arrivare alla “battitura”, è importante ricordare che già a ottobre i volontari aiutano gli ormai pochi abitanti nella raccolta delle castagne (quest’anno penalizzata dalle piogge di inizio estate, poi dal caldo e dalle piogge autunnali…), che vengono poi messe a essiccare nell’ottocentesca “graa ‘d l’Aurelia”, un piccolo edificio su 2 livelli: al piano superiore si collocano le castagne, in quello inferiore c’è un focolare dove un fuoco basso, accudito quotidianamente, deve produrre fumo e calore per 30-40 giorni, incombenza che è stata curata quasi esclusivamente da Daniele Valcauda, che vive a Bagneri. L’attività ha quindi una valenza “ecomuseale” per la custodia delle tradizioni e il coinvolgimento della comunità locale.

Tornando alla giornata di domenica, è stato proprio Daniele (Vice Presidente degli Amici di Bagneri) a guidare le attività della giornata; alle 9,30, c’è stato il momento del saluto di benvenuto ai partecipanti e dell’inaugurazione dei nuovi pannelli collocati all’esterno dei locali dell’ecomuseo di Bagneri (vecchia falegnameria, sala dedicata alla vecchia scuola, sala del castagno, antica graa) e presso la chiesa parrocchiale, la graa dell’Aurelia e la Madonna del Piumin. I pannelli hanno lo scopo di dare informazioni ai visitatori anche quando l’ecomuseo è chiuso.

Il momento inaugurale ha visto la presenza di Elena Anselmo, giovane consigliera comunale di Muzzano, in rappresentanza del Sindaco Roberto Favario, che ha sottolineato l’importanza di tenere vive le tradizioni nei piccoli centri come quelli della Valle Elvo, del Parroco di Bagneri padre Giovanni Gallo, di Francesco Brusasca con un gruppetto di scout biellesi che hanno partecipato alla battitura insieme a diversi abitanti del luogo.

Presenti anche, tra gli altri, Giuseppe Pidello e Fabio Porta dell’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, Alfredo Sunder dell’Associazione Biellese del Castagno, Andrea Pistono Presidente del CTV-Centro Territoriale Volontariato.

Alla giornata hanno partecipato, insieme ad abitanti di Bagneri, volontari e scout, numerose persone interessate, arrivate appositamente per assistere (e volendo partecipare) a questo momento che è “unico” nel biellese, se si considera la “filiera completa” castagne locali-essicatura sul posto -battitura. Un buon numero tra i partecipantisi è anche fermata per pranzare in compagnia ed amicizia, giusto completamento dell’attività. Al pomeriggio la Santa Messa in parrocchia, come al solito alle 15, e possibilità di visitare l’Ecomuseo.

Coinvolti nella battitura anche i 25 ragazzi degli Oratori Valle Elvo, guidati da padre Davide Di Pasquali insieme a giovani animatori, che hanno trascorso il fine settimana a Bagneri, tra attività varie e una breve escursione ai pascoli delle Salvine.

Gli Amici di Bagneri desiderano quindi ringraziare tutti per la partecipazione e il sostegno, per il successo della giornata che è l’ultima iniziativa dell’anno; a Bagneri la domenica sono comunque sempre presenti volontari, e viene celebrata la Messa domenicale alle 15 (alle 11 il giorno di Natale, il 1° gennaio e poi l’Epifania)