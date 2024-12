A Postua (VC) 200 presepi nel suggestivo centro storico e nelle frazioni

I Presepi di Postua (VC)

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Giunge alla sua 42esima edizione la rassegna de "I Presepi di Postua", quest’anno con circa 200 presepi esterni in esposizione nel suggestivo centro storico e nelle frazioni, con allestimenti nei portoni, nelle fontane e nei corsi d’acqua; Postua - al confine con la Valsesia - inaugurerà la rassegna di presepi il 7 dicembre con aperitivo all'antico forno del Bornello.

Il 15 dicembre, invece, nella piazzetta della frazione Roncole arriverà direttamente Babbo Natale, per allietare tutti i bimbi, insieme al mercatino di Natale che verrà collocato in centro, nella piazza di Barinciano, il tutto unito al magico trenino che girerà per il paese. In ogni festività saranno presenti punti di ristoro a disposizione dei visitatori. La manifestazione terminerà il 6 gennaio.

Presepe Gigante di Marchetto a Mosso S. Maria (Valdilana - BI)

Dal 1 dicembre al 12 gennaio

Dal 1° dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 torna la 37.a edizione del Presepe Gigante di Marchetto, una delle più importanti manifestazioni natalizie del Piemonte. Ecco la sua sintesi:

- 200 figure a grandezza naturale (personaggi e animali) disposte in circa 10.000 mq tra le vie, piazzette e ambienti del centro storico di Mosso;

- un vero museo etnografico all’aperto, che riproduce scene e mestieri della vita di un tempo;

- un percorso pedonale lungo circa un chilometro, della durata di circa un’ora, accessibile a tutti;

- la “magia del Presepe”: camminando verso la Natività, grandi e piccoli ne diventano personaggi;

- aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 22, suggestivamente illuminato, con entrata libera.

- il tema dell’edizione 2024-25 del Presepe Gigante: la tradizione laniera della valle di Mosso;

- un programma di eventi collaterali nelle località del Comune di Valdilana (mercatini, mostre, spettacoli, escursioni e visite guidate, fiaccolate, degustazioni e cene, ecc.);

Quello di Marchetto è - con tutta probabilità - il più grande allestimento presepistico del mondo. Una approfondita ricerca in Europa e nell’America latina, dove la tradizione cristiana del Presepe è ben presente, ha trovato molte iniziative di grandi dimensioni, ma nessuna paragonabile. Ma non è la ricerca del record che muove da quasi mezzo secolo i volontari di Valdilana. È la volontà di dare valore alla storia e alla vita delle persone di una terra apparentemente marginale, ma che vuole restare al passo coi tempi anche attraverso il recupero della sua memoria.

Ideazione e allestimento: oltre venti volontari del gruppo Presepe della Pro Loco di Mosso.

Come arrivare a Mosso (Valdilana – Provincia di Biella):

- dall’autostrada A4 TO-MI, uscita Carisio, direz. Cossato, Valle Mosso, Crocemosso, poi a sx per Mosso (32 km);

- dall’autostrada A26, uscita Romagnano, direz. Pray, Ponzone B., Crocemosso, poi a sx per Mosso (32 km);

- dalla Valle d’Aosta A26 TO, uscita Quincinetto, direzione Settimo Vittone, Biella, Cossato, Valle Mosso, Crocemosso, poi a sx per Mosso;

Info: presepegigante@gmail.com , 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso)

Facebook: Presepe Gigante di Marchetto www.presepegigantemarchetto.it

Entrata con offerta libera

I Presepi di Callabiana (BI)

Dal 30 novembre al 12 gennaio

Per tutti coloro che amano le passeggiate in natura e non vedono l’ora d’immergersi nell’atmosfera natalizia, con il patrocinio della Provincia di Biella e del Comune di Callabiana, dal 30 novembre 2024 al 12 gennaio 2025 ritorna il magico evento nella piccola località di Callabiana (Provincia di Biella – Piemonte – Italia) con la 29° edizione del Presepe Meccanico e la 7° edizione dei Presepi e Alberi di Natale nel Bosco, organizzati dall’associazione “Amici dei Presepi di Callabiana”.

Questo caratteristico borgo Biellese viene spesso denominato il “Paese dei Presepi”, poiché l’oratorio dedicato a San Carlo accoglie durante l’intero anno lo storico presepe meccanico, di ben 80 metri quadrati, visitabile solo durante il periodo natalizio e rappresentante il villaggio natio di Gesù in un paesaggio ispirato al panorama del Biellese, è possibile notare i grandi santuari di Oropa e Graglia. Quest’evento è stato ampliato nel 2018 dall’iniziativa Presepi e alberi di Natale nel Bosco, dove i visitatori, per tutto il periodo natalizio e gratuitamente, possono passeggiare immersi nella natura ed ammirare diverse creazioni, realizzati da studenti della provincia di Biella o da privati che ne fanno richiesta, raffiguranti presepi o alberi di Natale. Ci saranno due percorsi collocati nei boschi delle frazioni di Callabiana e saranno presenti molte sorprese, tutte da scoprire camminando (si veda mappa). Si raccomanda l’utilizzo di scarpe e abbigliamento adatti.

Per il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) dalle 15:00 è stata organizzata una festa nella piazza di Fraz. Fusero Callabiana (BI), per la quale è stato invitato a sorpresa un famoso comico.

Il 1° gennaio 2025 in Fraz. Trabbia Callabiana dalle ore 15:00, ci sarà uno spettacolo teatrale, adatto alle famiglie.

Il giorno dell’Epifania (6 gennaio), dalle 15:00, presso la sede della pro loco invernale di Callabiana, in Fraz. Fusero, ci sarà la distribuzione delle calze per i più piccoli.

Sarà, inoltre, allestito un piccolo mercatino in Fraz. Nelva Callabiana nelle tre prime domeniche di dicembre (8/12, 15/12 e 22/12).

Dal 30 novembre 2024 al 12 gennaio 2025:

Orari apertura presepe meccanico (Entrata ad offerta libera)

 giorni feriali dalle 14:30 alle 17:30

 giorni prefestivi-festivi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Percorsi bosco/frazioni:

 accesso libero tutti i giorni, ore diurne fino al tramonto

INFO: luigi@lafservice.it – Luigi Ferrazzola 3480304293 Facebook: Presepe di Callabiana Instagram: amici_presepi_callabiana

Per informazioni: https://www.facebook.com/presepedicallabiana

Il Borgo di Babbo Natale a Candelo (BI)

Dal 16 novembre al 15 dicembre



Torna l’amato e tanto atteso Borgo di Babbo Natale, organizzato all’interno della suggestiva e medievale cornice del Ricetto di Candelo, facente parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Il mercatino natalizio, ricco di mostre, musiche, bancarelle e cantine artigianali, torna quest’anno da sabato 16 novembre per tutti i weekend sino al 15 dicembre. Gli artigiani presenti, provenienti da tutto il Piemonte, proporranno tra le rue del Ricetto tante idee regalo e gustosi prodotti gastronomici.



Durante i giorni di apertura dell’evento, tutti i bambini saranno i benvenuti per lasciare la letterina nella casella di posta e per incontrare Babbo Natale: tutte le letterine riceveranno risposta e un piccolo regalo. Il percorso, composto da sei postazioni di attività e laboratori didattici gratuiti per bambini, sarà attivo tutti i giorni dell’evento per l’intero orario previsto. Ad ogni tappa, verrà consegnata ai piccoli visitatori una figurina adesiva che darà vita ad uno splendido puzzle a ricordo della giornata.



Infine, il grande albero di Natale posizionato all’entrata del Ricetto, si accenderà per trasformare il borgo in uno spettacolo di luci e colori il 16 novembre alle ore 17.



Per tutte le info: www.candeloeventi.it/borgo-di-babbo-natale

Il Mercatino degli Angeli di Sordevolo (BI)

Dal 10 novembre al 15 dicembre, l'edizione 2024 è dedicata alla memoria di Andrea Fogliano



Giunge quest’anno alla sua ventiduesima edizione lo storico Mercatino degli Angeli di Sordevolo, il grande evento che, anche quest’anno, annuncerà per primo l’arrivo del Natale sul territorio biellese. L’edizione 2024 si terrà nelle domeniche: 10, 17 e 24 novembre e 1, 7,8 e 15 dicembre. Tante novità per l'edizione 2024, con il ritorno in centro paese e il Ristoro degli Angeli nella sede degli Alpini.

Saranno circa 200 gli espositori che si alterneranno nelle casette e nelle immancabili bancarelle, con prodotti che spaziano dall’artigianato all’agroalimentare, provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia.

L'intrattenimento sarà garantito, come sempre, dalla musica natalizia in diffusione e dall’animazione musicale itinerante pervista per ogni pomeriggio con orario continuato dalle 14.30 alle 18. Collateralmente alla realtà espositiva del Mercatino, l’offerta artistica e culturale sarà arricchita da ben quattro mostre temporanee.

• “Il legno dell’anima” di Guido Diemoz presso la Sala Consigliare del Palazzo Comunale

• “Dipingere la natura” di Valeria Quarta presso i Locali Municipali del Palazzo Comunale

• “Sculture in pietra dell’Elvo” di Cecilia Martin Birsa presso la Biblioteca Civica

• “Il paesaggio ad acquerello” di Giorgio Marinoni presso il Palazzo Vercellone

Sarà inoltre aperto, presso la chiesa di Santa Marta (orario continuato 10-18), il Museo della Passione, interamente dedicato alla tradizione pluricentenaria della rappresentazione di teatro popolare. Così come, con lo stesso orario, sarà possibile visitare, presso il Palazzo Comunale, il Museo Archivio Lanifici Vercellone che documenta la storia di uno dei più antichi e importanti stabilimenti tessili del Biellese. Tra le vie del paese saranno infine aperte le attività locali.

Per recuperare le origini dell’iniziativa, sarà reintrodotta la figura fisica degli angeli, simbolo del Mercatino ispirato appunto agli angeli della Passione, tramite la presenza di 1300 angioletti decorativi sparsi per tutta l’area espositiva, i quali rappresenteranno i 1300 abitanti di Sordevolo e il forte senso di comunità che pervade il paese.

Saranno previsti momenti di animazione per bambini, tra cui “Angeli in Gioco”, il gioco itinerante alla ricerca degli angeli e, a partire da dicembre, la possibilità di incontrare Babbo Natale. Ogni giorno ci sarà intrattenimento musicale con street band itineranti, che si esibiranno nel pomeriggio, tra le 14.30 e le 18.00, per contribuire all’atmosfera festosa, secondo la seguente scaletta:

• 17/11 Eva Cera

• 24/11 Minibanda di Carema

• 7/12 Banda Cittadina di Santhià

• 8/12 Musicanti in Festa - Graglia • 15/12 Carema Street Band