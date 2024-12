Due comuni del Biellese premiati all'Ecoforum per l’Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Si è conclusa alle 13 di oggi, 12 dicembre 2024, l’ottava edizione di Ecoforum per l’Economia Circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Un’edizione ricca di contributi e partecipazione, in presenza e da remoto.

Tra i 150 comuni rifiuti free del Piemonte e della Valle d'Aosta premiati, due sono biellesi. Si tratta di Cossato e di Vallanzengo. I Comuni Rifiuti Free (ovvero quelli con RD superiore al 65% e rifiuto secco residuo inferiore ai 75 kg/abitante anno), segnano un -8 rispetto all’anno passato.

L’elenco completo dei Comuni premiati è consultabile a questo link.

Nel dettaglio, Vallanzengo con i suoi 203 abitanti è al 108° posto con secco residuo ‘23 kg/ab di 63,4 e 82,67 % RD ‘23 , mentre Cossato con 13965 abitanti è al 116° posto con 82,67 di rifiuto secco residuo e e 84,91 di % RD ‘23.

“Ci sono elementi di preoccupazione circa l’economia circolare piemontese – dichiara Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – In Regione continua a crescere la produzione di rifiuti: nel 2023 si sono prodotte 31.600 tonnellate di rifiuti in più rispetto al 2022, l’equivalente della produzione di un Comune da 50.000 abitanti, a fronte di un calo demografico che continua inesorabilmente e ininterrottamente dal 2013. La percentuale di raccolta differenziata media è sostanzialmente stabile: dal 67,07 del 2022 si è arrivati al 67,9 del 2023, con una crescita minima, pressoché insignificante. Questo nell’anno in cui il nuovo PRUBAI ha fissato l’obiettivo al 2035 del 82% di RD. Quest’anno, per la prima volta, assistiamo ad un calo del numero di Comuni Rifiuti Free. Dai 158 del 2022, scendiamo ai 150 del 2023. Se la dimensione del calo del numero dei Comuni Rifiuti Free non è troppo preoccupante, lascia perplessi invece un’inversione di tendenza alla quale tutte le istituzioni Piemontesi, a partire da Regione Piemonte e Consorzi, devono porre la massima attenzione, pianificando interventi in grado di permettere a tutti i Comuni regionali di raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti nel PRUBAI”.