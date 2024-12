Incidente sul lavoro, uomo cade da un impalcatura a Biella, trasportato al Degli Infermi

Ancora un incidente sul lavoro, questa volta a Biella.

Le notizie sono ancora frammentarie, ma nel pomeriggio di oggi giovedì 12 dicembre un uomo è caduto da un'impalcatura.

Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute, si sa solo che è stato trasportato al Degli Infermi a Ponderano.

Seguiranno aggiornamenti.

Solo qualche giorno fa l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro aveva diffuso i dati aggiornati a fine ottobre secondo il quali il Piemonte risulta in zona gialla con Lazio, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, in zona bianca Toscana e Marche, e Biella come provincia era praticamente in fondo alla classifica.

A finire in zona rossa con un’incidenza superiore al +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 27,9 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono invece Valle d’Aosta, Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Molise e Sardegna. In zona arancione: Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Abruzzo.