Protezione Civile in visita alla casa di riposo di Sandigliano: "Auguriamo a tutti un felice Natale!"

Oggi, giovedì 12 dicembre, la Protezione Civile di Vigliano Biellese ha fatto visita alla casa di riposo di Sandigliano per augurare un felice Natale a tutti gli ospiti e consegnare dei panettoni per allietare le feste.

I volontari ringraziano il direttore della struttura Negro Daniele, il sindaco di Sandigliano Masiero Mauro, il comandante della Polizia Locale Cillo Andrea e tutti gli ospiti per averli accolti caldamente.

"La VVB coglie l'occasione per augurare a tutti Buone Feste!"