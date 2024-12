Questo sabato 14 dicembre, come pure il prossimo e lunedì 23 dicembre, tutti i parcheggi blu della Città di Biella, aree di sosta a pagamento, saranno completamente gratuiti.

Lo ha deciso la giunta Olivero con una delibera assunta nelle settimane scorse, per incentivare l'affluenza in città per acquisti e per respirare l'aria natalizia viste per diverse iniziative che sono state messe in calendario in questi giorni che precedono il Natale.