Avviso pubblico - Commissione e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Biella

Sono aperte le candidature per la Commissione e Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Biella. Si tratta della designazione dei componenti effettivi e supplenti, da parte del Consiglio Provinciale, della Commissione Elettorale Circondariale e della I e II Sottocommissione Elettorale Circondariale.

La proposta di candidatura, corredata da dettagliato curriculum vitae e dalle dichiarazioni da rendere secondo apposito modello allegato (Allegato A), dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso le seguenti modalità:.in forma digitale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/01/2025, attraverso la compilazione di apposito format reso disponibile alla sezione “Cosa fare per” del sito istituzionale dell’amministrazione provinciale, accessibile al link https://servizi.provincia.biella.it/openweb/trasparenza/cosafareper.php (ricercare la tipologia “Designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni”) previa autenticazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID).in via residuale, spedizione, esclusivamente in via telematica, alla Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/01/2025.