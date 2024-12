Verso l'Adunata degli Alpini: sabato flash mob e vendita dei biglietti della lotteria

L’Adunata è sicuramente sinonimo di comunità e di condivisione e per ricordare l’evento del prossimo mese di maggio che sarà un’occasione incredibile per la nostra città e per il territorio biellese è stata organizzata una lotteria con ricchi premi.

Tantissime le adesioni fin qui registrate e sabato prossimo, 14 dicembre, da mattina al tardo pomeriggio sarà possibile, presso i Centri Commerciali degli Orsi e Giardini di Via Lamarmora, acquistare i biglietti in quello che è stato ribattezzato il Biglietto Day. L'estrazione sarà il 18 gennaio.

Per l’occasione, grazie alla presenza dei Cori Cento voci e la Ceseta e la Fanfara degli Alpini di Pralungo, si terrà un flash mob utile per ricordare sia l’evento che la lotteria. I biglietti, dal prezzo simbolico di un euro, permetteranno di partecipare all’estrazione ma anche di sostenere l’Adunata.

“Sabato i cittadini potranno incontrare Alpini, cori e banda che saranno itineranti nei luoghi indicati dalle 10 fino alle 17, un’occasione di immersione in un clima natalizio alpino, e perché no, anche un modo per augurarsi Buone Feste” – commenta il Presidente Ana Biella Marco Fulcheri.