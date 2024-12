“Alpini portatori di speranza” presentato il motto dell’Adunata 2025

“Anche se il timore avrà sempre più argomenti tu scegli la speranza”. Questa frase, che è un pensiero del filosofo Lucio Anneo Seneca vissuto nel primo secolo, ben dipinge quello che è il motto che è stato scelto dal Consiglio Nazionale degli Alpini quale messaggio per la 96a edizione dell’Adunata che si svolgerà a Biella: ALPINI PORTATORI DI SPERANZA.

L’invito che il filosofo esprime e cioè quello di aderire alla speranza per debellare l’angoscia e la paura è da sempre insito nel carattere degli Alpini. Speranza e paura sono i due poli opposti della stessa bilancia, sta al carattere della persona e dell’uomo dare il giusto peso e orientarne l’ago: “Gli Alpini ben rappresentano questo sentimento e la scelta cade perfettamente in un periodo sia nazionale che internazionale in cui il termine speranza – commenta il Presidente Ana Marco Fulcheri – è l’utile pensiero che ci deve animare per affrontare il futuro”. Speranza che gli scenari internazionali vedano la pace come fine ultimo, speranza in un futuro economico e occupazionale scevro da preoccupazioni. Non sarà facile ma si combatte per il futuro e, in questo, come recitava dalle pagine dei suoi ricordi don Gnocchi, gli alpini fanno diventare possibile l’impossibile, lo straordinario ordinario. Che questo motto diventi quindi un valore aggiunto di questa Adunata che si terrà a Biella il prossimo 9/11 maggio 2025.