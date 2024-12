Sorpresa di fine stagione per biella corse

Sorpresa di fine anno per la Scuderia Biella Corse che, quest’ultimo fine settimana, ha partecipato al 45° Rally Fettunta, in Toscana (a Barberino Tavarnelle, nella città metropolitana di Firenze), con un equipaggio particolare composto dal giovane israeliano Gal Dror e dal navigatore biellese Alessandro Rappoldi.

I due, note trasmesse esclusivamente in lingua inglese (l’altra lingua di Gal, l’ebraico, non era ovviamente praticabile), hanno pilotato con successo una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5), preparata e assistita in gara dalla World Motors; e hanno concluso quarti di classe, undicesimi di gruppo e al 35° posto assoluto. “Avrebbe potuto anche andare meglio” ha commentato il navigatore al termine “visto che a un certo punto eravamo addirittura secondi di classe! Però, Gal, che era alla sua prima esperienza in un rally (e visto che il percorso era a dir poco bagnato e sporco), ha preferito non rischiare e portare la macchina in fondo. E ha fatto bene. E’ davvero molto bravo!”. Va anche ricordato che Gal, che ha solo ventiquattr’anni, si è piazzato al secondo posto nella classifica della gara riservata agli “Under 25”.

"E' una cosa che è arrivata così" spiega il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, parlando dell’inedito equipaggio israelo-biellese. "Ci ha contattati la World Motors, un preparatore / noleggiatore con cui collaboriamo da tempo. Gal è un giovane appassionatissimo di motori, che ha finora gareggiato soltanto con i kart. Ha deciso di cimentarsi con i rally, che sono il suo sogno, ma nel suo paese, in particolare in questo momento, non lo può fare ed è quindi venuto in Italia. Per “accompagnarlo” in questo debutto abbiamo messo al suo fianco Alessandro che, oltre a essere un navigatore esperto, era anche in grado di navigarlo in inglese. Ecco, l’equipaggio Drol-Rappoldi è nato così!”.

Qualche dettaglio in più sul giovane pilota israeliano. Gal dice di sé stesso che segue il mondo dei rally dal 2007 e in questi 17 anni ha acquisito “una vasta conoscenza delle auto in generale e degli sport motoristici”. Ha sempre gareggiato con i kart (di recente anche quelli a due tempi) ma occasionalmente ha anche partecipato ad alcune gare a cronometro.

“Ho un canale YouTube sui Rally e lavoro anche come Commissario” aggiunge. “In Israele sono stato anche redattore “social media” per circa due anni per una testata locale di sport motoristici. E sto gareggiando sul simulatore … e ho partecipato alla finale delle “star” del FIA Rally”. Insomma, tutto quello che poteva fare nel suo paese l’ha fatto. Ora sui campi di gara ha debuttato anche dal vivo, in attesa, l’anno prossimo, di “fare sul serio”.