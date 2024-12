Coggiola si trasforma… nel “Paese dei Balocchi” aspettando Natale

A Coggiola un programma di festa imperdibile: da sabato 14 dicembre, fino a lunedì 6 gennaio potrete immergervi in celebrazioni natalizie per tutti i gusti!Il programma prevede: sabato 14 dicembre dalle ore 21.00, presso la chiesa parrocchiale, vi aspetta il concerto “Volo d’autore… aspettando il Natale” che vi intratterrà con un repertorio vario e originale: spaziando dalla musica lirica fino ai più celebri brani pop il concerto si chiuderà con i tradizionali brani natalizi più amati di sempre. Non di certo il classico concerto natalizio! Tra gli artisti che si esibiranno: il soprano Serena Rubini, Andrea Brosio che canterà e suonerà la chitarra, alle arpe le musiciste Eleonora Perolini e Alessia Fant mentre al violoncello e alla batteria gli artisti Victoria Pescara e Manuel Concilio.

Domenica 15 dicembre, alle ore 10.30 la celebrazione della santa messa e nel pomeriggio, dalle ore 15.00 lo scambio di auguri in piazza per trascorrere un pomeriggio in compagnia. Sabato 21 dicembre, dalle ore 21 dicembre alle ore 20.30 la Fiaccolata Piletta - Moglietti a cura di CAI, Falchi Azzurri, Coro Cesare Rinaldo, Associazione Rifugio Moglietti.

Giovedì 26 dicembre, il tradizionale concerto di Santo Stefano sarà celebrato alle ore 16.00 a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola. Lunedì 6 gennaio presso l’asilo Don Fava di Granero vi aspetta una Tombolata in allegria e in conclusione dell’evento, una golosa merenda. Sarà possibile visitare il Presepe di Rivò fino al 6 gennaio 2025.