Nella tarda serata di ieri, 10 dicembre, dopo le 23.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra a Vercelli, in corso Novara, per un incendio autovettura.

Arrivata sul posto, la squadra ha dato inizio alle opere di estinzione su un mezzo alimentato a gasolio; successivamente si è proceduto per la messa in sicurezza dell'area interessata. Non si segnalano feriti. Presenti anche le forze dell'ordine.