Festeggia i 100 tra i telai e gli orditoi della Fratelli Graziano dove ha lavorato tutta la vita

Ilda Ravinetto compie 100 anni il 12 dicembre e chiede di poter festeggiare il compleanno speciale nell'azienda in cui ha lavorato tutta la vita, la Fratelli Graziano di Mongrando, tornando a toccare i telai e gli orditoi che l'hanno accompagnata per tutta la carriera. Il desiderio della centenaria è stato esaudito con grande partecipazione da parte di Severino e Guido Graziano che, nei giorni scorsi, l'hanno accolta all'interno dello stabilimento accompagnandola a ritrovare i reparti che molto sono cambiati negli anni.

"Ho inziato a lavorare qui a 13 anni e mi sono sempre sentita accolta" ricorda Ilda Ravinetto. Negli anni più duri della sua giovinezza, tra la guerra, che porta lontano da sé il fratello, e la malattia invalidante del padre, Ilda si ritrova a doversi fare carico economicamente della famiglia e così viene assunta all’età di 13 anni come apprendista operaia alle telerie “f.lli Graziano fu Severino” di Mongrando, dove resterà per più di 40 anni, fino al raggiungimento della pensione. Qui i ricordi di Ilda corrono veloci sicuri e, paradossalmente, quasi nostalgici: munsù Lurens, Guido, Severino, al Doru, al Giuvan Bunaia, la cara Maria.. ancora oggi ripete con ostinazione che sarà per sempre grata ai suoi padrun per il trattamento ricevuto, non solo come riconoscimento economico ma soprattutto e in particolare per l’umanità e la comprensione che hanno permeato lo scorrere del tempo an fabrica!

"L'esperienza e l'emozione di Ilda ci riempie di orgoglio - commenta Severino Graziano - per lo straordinario attaccamento all'azienda che si vede ancora oggi, quando, davanti a nuovi macchinari, ha voluto "dare acqua", ancora una volta, come in passato, con la gioia negli occhi. Il suo entusiasmo è una grande lezione anche per i più giovani che possono intraprendere questo mestiere straordinario con passione e impegno".

L'azienda

La F.lli Graziano fu Severino s.r.l., conosciuta anche come Telerie Graziano, è una storica azienda biellese che, dal 1841, si dedica con passione alla produzione di biancheria per la casa, tessuti per il ricamo e articoli in lino di altissima qualità. La sua storia inizia con Serafino Graziano, che all'età di soli 17 anni decise di dare una svolta al suo futuro, avviando la produzione di sofisticati tessuti a Mongrando, frazione del comune di Biella. Serafino Graziano fu pionieristico nell'introdurre, nel 1841, i primi telai a mano e ad energia idraulica, dando vita a quella che oggi è una delle realtà più apprezzate del settore.

Nel corso degli anni, l'azienda è stata portata avanti da quattro generazioni della famiglia Graziano. Prima i figli, poi i nipoti e, oggi, i Fratelli Severino e Guido Graziano, con l'aiuto di Elisa, figlia di Guido e responsabile dell'ufficio stile, continuano a innovare e a garantire un futuro prospero all'impresa. Questo cammino lungo più di 180 anni è stato contrassegnato da un impegno costante nella qualità e nella tradizione del Made in Italy.

Ancora oggi, la produzione di tutti i prodotti avviene esclusivamente in Italia, nello stabilimento di Mongrando, dove vengono monitorate tutte le fasi della filiera produttiva, dall'orditura alla tessitura, dal finissaggio alla confezione. Ogni fase è curata con attenzione, utilizzando solo fornitori italiani, per garantire al consumatore finale che ogni articolo sia realizzato con la massima qualità e tracciabilità.

F.lli Graziano è particolarmente conosciuta per la produzione di lini pregiati e tele da ricamo, che insieme ai rasi di cotone rappresentano il tratto distintivo dell'azienda, non solo nel mercato italiano, ma anche a livello internazionale, con un export che va dalla Germania agli USA fino all'Asia.

All'interno dell'azienda è presente un reparto specializzato nella produzione di tessuti tecnici che produce tessuti sottopezze destinati al decatissaggio dei tessuti di lana. Questi tessuti, realizzati con grande cura e competenza, sono forniti ai più prestigiosi lanifici a livello mondiale, rinomati per la lavorazione di lane pregiate e di alta qualità. La nostra produzione si distingue per l'attenzione ai dettagli e per la capacità di soddisfare le esigenze di un mercato internazionale altamente esigente.



Inoltre, l'azienda si fregia della prestigiosa certificazione Masters of Linen®, rilasciata dalla Alliance for European Flax – Linen & Hemp, che garantisce la tracciabilità del lino europeo lungo tutta la sua filiera, dalla coltivazione della fibra alla produzione del filato, del tessuto e del prodotto finito. Grazie a questa certificazione, F.lli Graziano può assicurare ai propri clienti la più alta qualità sul mercato, sempre con un impegno a favore della sostenibilità e della tradizione tessile europea.

L'azienda non solo ha mantenuto un legame forte con il passato, ma è sempre attenta all'innovazione, grazie alla continua ricerca stilistica e all'adozione di tecniche moderne per rispondere alle esigenze del mercato contemporaneo, senza mai perdere di vista la qualità e il fascino discreto che caratterizzano i suoi prodotti.