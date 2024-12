Biella scommette sul Natale, ma alcuni cittadini dissentono: “Bloccate le colonnine di ricarica, dov’è la sostenibilità?”.

A seguito dell’installazione di alcune attrazioni per le vie centrali di Biella, alcuni cittadini hanno espresso il loro dissenso in merito alle giostre poste nel parcheggio di via Giuseppe Arnulfo. Le recenti lamentele sarebbero rivolte all’occupazione delle colonnine di ricarica dei mezzi elettrici, che a causa della presenza delle attrazioni natalizie, impedirebbero la ricarica dei veicoli, alludendo a una città non conforme agli obiettivi sostenibili; ulteriore aggravante la mancanza di parcheggio.

“Quest’anno – risponde l’assessore al Commercio e allo Sviluppo economico, Anna Pisani – l’amministrazione ha organizzato numerose iniziative, installato diverse attrazioni e organizzato svariati eventi a favore della comunità. Ciò che per alcuni rappresenta un intralcio è il frutto di uno sforzo condiviso, utile ad arricchire Biella e favorire il sostegno del centro”.

Numerose le attività per bambini e famiglie, come l’igloo in piazza Duomo, la pista di pattinaggio di fronte al battistero, il trenino e casette, alberi ed eventi fra le vie della città: “Vogliamo offrire alla comunità un motivo per rimanere a Biella e divertirsi durante le feste natalizie. Decorazioni e luminarie sono utili a rivitalizzare la città e offrire ai commercianti un’atmosfera confortevole, utile anche alle vendite”.

L’amministrazione, pur consapevole della temporanea indisponibilità di alcuni stalli, ribadisce che la scelta è stata fatta per garantire un centro città più vivo e fruibile e nonostante i disagi dovuti a parcheggio e ricariche, le colonnine sono ormai ampiamente diffuse: “Chiediamo pazienza per circa due settimane, tempo di permanenza delle giostre. Il quadro complessivo evidenzia un bilancio positivo: tutto questo è per il bene di Biella”.