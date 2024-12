Dagli Alpini un bel regalo di Natale per Roppolo e Viverone: due alberi elicoidali nel segno della sostenibilità

Una bella iniziativa, originale e sostenibile, ha preso vita nei paesi di Roppolo e Viverone. Al posto del tradizionale abete di Natale, che avrebbe comportato l'abbattimento di un albero per le sole festività, sono stati realizzati due maestosi alberi in legno di 6 metri e dal peso di 4,5 quintali, in forma elicoidale.

L'idea, nata 3 settimane fa, è stata promossa dal gruppo Alpini dei due paesi, come riportato dal capogruppo Gianluca Scarafia: “Tutto ha avuto inizio a seguito della raccolta fondi organizzata nel corso delle trascorse castagnate. Volevamo fare un regalo alla popolazione per le festività di Natale. Così ci siamo messi al lavoro con profonda dedizione per trovarci pronti agli appuntamenti di dicembre”.

Da quel momento, la sede delle penne nere di via Umberto I, a Viverone, si è tramutata in un vero e proprio laboratorio artigianale per la creazione dei due alberi. Alla fine, entrambi sono stati posati sabato scorso nei due paesi: uno davanti alla chiesa parrocchiale di Roppolo; l'altro, invece, nella centralissima piazza Agorà di Viverone. “La cittadinanza ha apprezzato il gesto e il messaggio sostenibile di rispetto per l'ambiente – spiega Scarafia – Siamo contenti che un simile impegno abbia trovato il favore delle persone. L'affluenza è stata notevole”.

Ora, gli Alpini saranno presenti con uno stand specifico sul lungo lago, in occasione dei mercatini di Natale di Viverone. “Anche in questo caso, saranno raccolte offerte e donazioni per i progetti e le nostre attività – sottolinea il capogruppo – Un ringraziamento sentito lo rivolgiamo alla popolazione per il sostegno che non ha mai fatto mancare nel corso degli anni”.