Le corse della settimana di newsbiella.it dal 10 al 15 dicembre

Questa settimana si corre a Gaglianico, Vigliano e Borriana.

A Gaglianico sabato 14 dicembre è in calendario 24^ Un chilometro per Telethon. Alle 13,30 ci sarà l'apertura delle iscrizioni di 1,6 Km organizzata da As Gaglianico 1974. La partenza sarà alle 14,30.

A Cossato sabato alle 15 ci sarà la Babbo Run, una camminata ludico motoria per le vie di Cossato. Il ritrovo è alle 14 in piazza della chiesa. L'evento è organizzato dagli Amici dello Sport in collaborazione con lo Splendor 1922.

Domenica 15 ci sono invece due corse, una a Vigliano e una a Borriana. A Vigliano la pro loco di Vigliano in collaborazione con la Podistica Vigliano organizza la corsa dei Babbi Natale. il percorso corsa-camminata è di 5km circa. Il ritrovo è alle 9 in via Largo Stazione presso la sede della pro loco e la partenza sarà alle 10.

Sempre domenica 15 ci sarà a Borriana la Bessa Christmas trail 10 Km. Si tratta di una corsa non competitiva e passeggiata ludico motoria. Il ritrovo è alle 8, e alle 10 ci sarà la partenza della passeggiata mentre alle 10,30 la partenza della corsa. Il ricavato della corsa organizzata da La Vetta Running sarà interamente devoluto alla pro loco di Ponderano a favore del progetto "Una Goccia per un sorriso". La partenza e l’arrivo dell’evento saranno da Borriana in Piazza Don Guido Gariazzo (Area cortilizia all'interno del Comune).