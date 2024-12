I segreti di un evento di successo

Organizzare eventi è fondamentale al giorno d’oggi per le aziende. La tecnologia continua a fare passi da gigante, ma l’interazione fisica che gli eventi dal vivo sanno regalare non ha eguali.

Quali sono i segreti per avere successo e per entrare nella storia del proprio settore? Vediamo assieme i principali nelle prossime righe.

Studio dei competitor

Dopo lo stop del Covid, il mondo degli eventi ha ripreso il proprio corso, mettendo in primo piano una proposta ricca di alternative. Ciò significa che è opportuno, per distinguersi, impegnarsi nello studio della proposta dei competitor, analizzando i loro punti di forza, quelli di debolezza, le opportunità e i rischi (sì, si tratta dell’analisi swot consigliata quando si lancia un prodotto).

Mettersi nell’ottica appena descritta quando si organizza un evento è fondamentale. Gli eventi, se inseriti bene in una strategia di branding, possono contribuire, esattamente come i prodotti, all’immagine del marchio.

Obiettivo chiaro

Gli eventi non vanno organizzati perché “li fanno tutti”. Essenziale è avere un obiettivo. Può trattarsi del lancio di un prodotto, ma anche del consolidamento di un programma di formazione.

Come esprimerlo? Il payoff da associare al nome è un ottimo punto di riferimento in merito.

Presenza sul web

Dato che si parla di un elemento identificativo del brand esattamente come i prodotti e i servizi, l’evento aziendale dovrebbe essere associato a una presenza web ben curata.

Se possibile, è quindi utile creare un sito dedicato, sul quale inserire, fin dall’annuncio della data, contenuti spoiler incentrati sui discorsi di eventuali relatori, senza dimenticare ovviamente lo shop online per l’acquisto dei biglietti.

Merchandising

Un evento, ribadiamo, è un brand a tutti gli effetti. Per questo motivo, è opportuno lavorare su aspetti come la notorietà. A tal proposito, nessun mezzo è più utile del merchandising.

Come sceglierlo? Tenendo conto dell’utilità pratica a lungo termine innanzitutto. Un’idea utile prevede il fatto di puntare su shopper personalizzate con logo , ideali per ospitare i materiali da gestire nei giorni dell’evento e perfette, anche quando questo è terminato, per andare a fare la spesa o per sessioni di shopping da soli o in compagnia.

Location selezionata con metodo

La location fa una grande differenza quando si parla di successo di un evento aziendale. Essenziale, però, sceglierla con metodo, evitando di puntare solo su nomi altisonanti ma considerando anche, per esempio, fattori come la raggiungibilità con diversi tipi di mezzi, l’assenza di barriere architettoniche, la privacy dell’area dedicata ai congressi e agli eventi.

Possibilità di seguire in streaming

Se c’è una lezione che il Covid ha lasciato, questa riguarda l’importanza di poter seguire gli eventi in streaming.

Quando si decide di organizzarne uno per la propria azienda, è bene ricordare che non si ha più a che fare con una dimensione locale, ma che è necessario ragionare tenendo conto del fatto che, grazie al web, tantissime barriere geografiche sono state abbattute e che la possibilità di formarsi, nel caso in cui sono previsti corsi o panel, direttamente da casa o dal proprio ufficio è preziosa al giorno d’oggi.

Questionario finale

Un evento aziendale di successo non finisce quando si spengono le luci sul palcoscenico. Essenziale è lavorare anche sul post. In che modo? Con un questionario di gradimento, da preparare includendo il maggior numero possibile di tematiche. Non tralasciare nulla. Considera la qualità degli eventuali panel, ma anche l’approccio del personale che lavora presso la location.

Dato che la sua compilazione comporta un dispendio di tempo da parte dell’utente, è il caso di ringraziarlo con un dono concreto. Si può scegliere di offrire uno sconto sul biglietto dell’edizione successiva o, se non è prevista o non è stata ancora progettata, una promozione sui prodotti o i servizi che l’azienda propone sul mercato.