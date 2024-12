Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera sulla Provinciale 317, nel comune di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto è finita fuori dalla carreggiata per cause da accertare. Sembra che il conducente sia rimasto illeso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito.