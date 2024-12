Natale a Biella è anche alberi decorati dai commercianti di via Delleani per un'iniziativa sostenibile FOTO

Natale a Biella è anche alberi decorati dai commercianti di via Delleani per un'iniziativa sostenibile

Voglia di Natale, di allegria, unione e condivisione, è questo il senso e lo spirito dell'allestimento natalizio che ha trovato spazio a Biella in via Delleani, dove poco meno di una decina di commercianti hanno addobbato con fiocchetti, lustrini e luci colorate alcuni alberi che hanno comprato a spese proprie e posizionato fuori dai negozi. E l'iniziativa non è fine a sé stessa.

"Io non è da tanto che lavoro qui, ho il negozio da 2 anni - racconta Pierluigi Alaimo - ma alcuni è da più tempo di me. Diciamo che rispetto ad altre vie questa non è molto considerata, solo che personalmente sono dell'idea che non ha senso aspettarsi le cose dagli altri. Se si vuole lavorare bene, ci si deve anche organizzare ed essere intraprendenti, e questa iniziativa va in questa direzione. Io ho lanciato l'idea, che la maggior parte dei miei colleghi ha colto, e ora anche la via ha un suo spirito natalizio".

L'iniziativa di piazzare degli alberi, in tutto 8, va però anche oltre l'abbellimento per Natale. "Prima di tutto vogliamo regalare una bella atmosfera a chi si trova a passare di qui, ai nostri clienti - racconta - . Dopodiché questi alberi li doneremo al comune di Benna che li pianterà in uno spazio dove avranno quindi una seconda vita. E' un discorso di economia circolare: non andranno buttati, ma continueranno a vivere e fare del bene all'ecosistema".

Ora non resta che andare tutti a vedere gli alberi e auguri a tutti!!