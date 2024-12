MG ZS Hybrid+: il SUV ibrido che sta conquistando tutti FOTO e VIDEO

La nuova MG ZS Hybrid+ è molto più di un SUV compatto: è una rivoluzione su quattro ruote. Se pensi che tutti i SUV siano uguali, questo modello ti farà cambiare idea. Design accattivante, tecnologia avanzata e una motorizzazione full hybrid che offre potenza ed efficienza come mai prima d’ora: la ZS Hybrid+ ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prossimo SUV. Guarda il video completo qua sotto e scopri perché la nuova MG ZS Hybrid+ è il SUV che fa per te.

Con i suoi 197 CV, questo SUV compatto unisce il meglio di due mondi: il motore benzina 1.5 e l'unità elettrica lavorano in perfetta armonia per garantirti una guida dinamica e consumi ridotti. Ma non è solo una questione di numeri: il suo stile moderno e il frontale rinnovato ti faranno girare la testa, mentre gli interni spaziosi e il bagagliaio capiente sono pensati per rendere ogni viaggio un piacere, sia che tu stia andando al lavoro o partendo per un weekend fuori porta.

Ecco il punto: un’auto così merita di essere vista e provata. Nuova Assauto ha realizzato una recensione completa per raccontarti tutto quello che c’è da sapere sulla nuova MG ZS Hybrid+. Dai consumi alle prestazioni, dal comfort agli allestimenti, scopri perché è il SUV perfetto per chi vuole il massimo senza compromessi.

Vuoi provarla? Da Nuova Assauto a Gaglianico puoi farlo anche per due giorni così saprai esattamente se è il SUV compatto ibrido che stai cercando. Visita il loro showroom a Gaglianico oppure prenota una prova direttamente dal sito: www.nuovaassauto.com