Premio "Nanni Vignolo Locomotiva 2024" assegnato dall'Unpli Piemonte a Lorella Corradi della Pro loco di Pray.

Il riconoscimento premia gli sforzi di chi si spinge sempre “oltre” per il proprio territorio e le sue persone, chi con impegno dedizione e passione fa da “motore" per mantenere il paese vivo e vivace. "Non poteva esserci premiato migliore della nostra Lelli", sottolineato dalla Pro loco.