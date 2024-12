La comunità di Sagliano Micca si è ritrovata in oratorio per un pranzo in compagnia. Sessanta persone, tanti sorrisi e una tavola imbandita dai sapori autentici. A detta del Comune un momento di “condivisione e convivialità che ha trasformato l’oratorio in un luogo di calore, amicizia e festa. Grazie a tutti per aver reso questa giornata così speciale”.