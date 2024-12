Biella Rugby pareggia contro Petrarca Padova: "Il meteo protagonista assoluto"

Campionato di Serie A Gruppo 1, VI Giornata

Petrarca Padova v Biella Rugby 10-10 (3-7)

Marcatori: p.t. 8’ m. Ventresca tr Price (0-7), 40’ c.p. Ormson (3-7). s.t. 44’ m. Nardo tr. Ormson (10-7), 46’ c.p. Price (10-10)

Petrarca Padova: Benvenuti; Nardo, Santiello, Trez, Pizzuto; Ormson, Bisaglia; Tognon, Goldin; Telandro; Sala (49’ Lucas), Bonfiglio; Pidone (61’ Baldo), Bavaresco (55’ Goat), Fioriti (60’ Aligo). Non entrati: Bertuzzi, Eterno, Ganzetti, Giaccarello.

All. Giovanni Maistri

Biella Rugby: Ghelli (71’ Loro); Morel, Travaglini, Grosso, Nastaro; Price, Ventresca; Vezzoli, Perez Caffe, J.B. Ledesma (70’ Mondin); L. Loretti (41’ De Biaggio), F. Righi (57’ M. Righi); Lipera (66’ Vaglio Moien), Scatigna (66’ Casiraghi), De Lise (50’ J.M. Ledesma).

All. Alberto Benettin

Arb.: Fabio Taggi (Roma)

AA1 Carlo Covini (Vicenza), AA2 Michela Giordani (Vicenza)

Cartellini: 23’ giallo a J.B. Ledesma (Biella Rugby); 59’ giallo a Pidone (Petrarca Padova)

Calciatori: Price (Biella Rugby) 2/2; Ormson (Petrarca Padova) 2/4

Note: giornata fredda con pioggia e forte vento, campo in discrete condizioni considerato il meteo. Spettatori circa 200.

Punti conquistati in classifica: Petrarca Padova 2; Biella Rugby 2

Player of the Match: Emanuele De Lise (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 7. Capitolina - Verona Rugby 19-34; Cavalieri Prato Sesto – Parabiago 12-31; Rugby Paese – Cus Torino 33-26; Petrarca – Biella Rugby 10-10; Rugby Milano – Avezzano 17-19.

Classifica. Parabiago punti 29; Rugby Paese 26; Biella Rugby 25; Verona 22; Cus Torino e Petrarca Padova 20; U.R. Capitolina 16; Avezzano 12; Cavalieri Prato Sesto 9; Asd Rugby Milano 8.

Protagonista assoluto nel match con Petrarca è stato il meteo: la pioggia battente accompagnata da un vento gelido e forte si sono schierati con prepotenza sul campo di Padova impedendo ad entrambe le compagini di giocare al meglio delle loro possibilità. Palloni scivolosi e terreno fangoso hanno impedito lo sviluppo di un gioco tattico ad entrambe le contendenti, così, il confronto si è concluso, senza offrire grandi entusiasmi, in perfetta parità: 10-10.

Vento a favore nel primo tempo per i gialloverdi. Alla seconda mischia chiusa consecutiva sui cinque metri avversari, 8’, fanno uscire la palla nelle mani di Ventresca che invece di aprirla la schiaccia oltre la linea. Price trasforma. Nulla di concreto fino al 40’ quando Padova calcia tra i pali una punizione per il 3-7 parziale.

A campi invertiti non cambia il prodotto: Petrarca segna pesante al 44’ e sei minuti dopo Price riporta il risultato in parità grazie ad un penalty. Prima dello scadere i padroni di casa tentano il tutto per tutto decidendo di calciare due punizioni da lontano, ma il piede di Ormson non riesce mai a dare la potenza necessaria a coprire il tratto ed il match si chiude sul 10-10 e due punti per parte utili alla classifica.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Il forte vento ci ha condizionati davvero tanto. Non siamo riusciti a giocare come al nostro solito. Abbiamo provato ad agire un po’ più tatticamente, ma la palla era troppo scivolosa e tutto diventava drammaticamente complicato. Sia per noi che per i nostri avversari. Abbiamo incominciato abbastanza bene andando in meta a inizio partita, e favoriti dal vento a favore siamo riusciti a stare per molto tempo nei loro ventidue, purtroppo concretizzando poco. Non potendo usare al meglio la palla abbiamo provato ad impostare qualche maul, ma anche così i risultati non sono stati quelli sperati. A campo invertito abbiamo preso una meta nei primi minuti, la partita è rimasta in bilico ed è tornata in asse con il calcio di punizione che abbiamo realizzato poco dopo. Veniamo via da Padova con due punti, meglio di niente. Ho apprezzato nei ragazzi la voglia di lottare fino alla fine”.