Torna la raccolta della Banca del giocattolo: un gesto d’amore biellese.

La Banca del Giocattolo torna anche quest'anno con la tradizionale raccolta di giocattoli, un'iniziativa che da quasi due decenni rappresenta un simbolo di solidarietà e condivisione. La raccolta, attiva dal 1° all'8 dicembre 2024, coinvolgerà scuole, associazioni e comunità locali per donare gioia ai più piccoli, trasformando semplici giocattoli in autentici sorrisi.

Solidarietà che cresce nel tempo: dal 2005, anno del primo sportello al Museo del Territorio di Biella, la Banca del Giocattolo ha raccolto e distribuito decine di migliaia di giocattoli in Italia e all'estero. Ogni anno il progetto si è ampliato, passando dai 3.500 giocattoli raccolti e distribuiti nel Biellese e in Africa tramite le Suore Rosminiane nel 2006, fino ai 7.100 raccolti nel 2022, destinati a scuole, servizi sociali, Croce Rossa ed enti per la cura e sostegno della disabilità.

La pandemia di COVID-19 ha segnato un momento di pausa nel 2020, ma dal 2021 l'iniziativa è tornata più forte che mai, con nuove modalità di consegna, come i peluche donati ai bambini nei centri vaccinali.

“Quest'anno, l'iniziativa si arricchisce di un'operazione straordinaria – dichiarano gli organizzatori - 1.564 giocattoli saranno inviati in Libano, nelle aree colpite dal conflitto in Medio Oriente, grazie al supporto della Brigata Sassari. Un gesto che sottolinea il valore universale della solidarietà, capace di superare confini e barriere”.

Come partecipare

I giocattoli potranno essere consegnati presso i numerosi sportelli dedicati, distribuiti tra Biella e le province limitrofe. L'iniziativa accetta giocattoli nuovi o usati e in buone condizioni, che verranno accuratamente selezionati e preparati dai volontari per la distribuzione.

La Banca del Giocattolo non è solo un progetto di raccolta, ma una vera e propria rete di amore e altruismo. Grazie al contributo di volontari, istituzioni e cittadini, è possibile regalare ai bambini meno fortunati un Natale più sereno. Un piccolo gesto che, insieme a molti altri, diventa un grande abbraccio di comunità.

Di seguito tutti gli sportelli e i comuni aderenti:

Sportelli Banca del Giocattolo edizione 2024

COMUNI ADERENTI

BIELLA c/o Informagiovani via Italia 27/a; dal 2al 20 Dicembre nei giorni di Martedi e Venerdi dalle ore 9 alle ore 14

-bc/o Ente Manifestazioni Biella Riva, in p.zza Del Monte; nei giorni 4/5/6/7 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00

-bAssociazione Astro Piazzo raccolta il 7 dicembre presso le scuole. Ref Silvia Gianotti

BORRIANA c/o Comune di Borriana Piazza Mazzini N. 80; nei giorni dal Lunedi 2 al Venerdi 6 Dicembre , dalle ore 10.30 alle ore 14.30 Referente : Pier Antonio Rasolo

BRUSNENGO c/o Municipio via Chioso,46 nei giorni dal Lunedi 2 al Venerdi 6 Dicembre dalle ore 8,30 alle ore12,30 Referente Enrica Ricioppo

CANDELO c/o Biblioteca Civica Livio Pozzo in Via Matteotti 48; nei giorni dal Lunedi 2 al Venerdi 6 Dicembre Referente : Simone Emma

CALLABIANA c/o Locanda l’Erbavoglio, frazione Fusero 9 in orario apertura ristorante

CASTELLETTO CERVO c/o Piazzale Monastero; il giorno Domenica 15 dicembre Referente Rita Dagostini

CAVAGLIA’ c/o Salotto d’argento in Piazza Macchieraldo; nei giorni 1, 2, 8 dicembre da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre dalle ore 14 alle ore 17 Sabato 7 dicembre dalle ore 10 alle ore 12.00 Referente Roberta Pozzo

CASAPINTA c/o Sede Gruppo Alpini via Bassetti, 4 ; da lunedì 2 a venerdì 6 Dicembre dalle ore 10 alle ore 13

COSSATO c/o informagiovani, Villa Ranzoni viaranzoni,24: Lunedi 2, martedi3, Giovedi 5 dalle ore 14 alle ore 18 e Mercoledi 4 Dicembre dalle ore 9,00 alle ore 12,00

CURINO c/o Municipio Frazione San Martino, 10; da lunedì 2 a venerdì 6 Dicembre dalle ore 9 alle ore 12 Referente Morena Camerlo

MONGRANDO c/o Ufficio Sindaco in Municipio, Via Roma 40; da lunedì 2 a venerdì 6 Dicembre dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 16 Referente Simona Coda

PIATTO c/o Scuola dell’infanzia in Frazione Chiesa, 2; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre con consegna alle insegnanti

PRAY c/o Municipio via Roma, 21; da lunedì 2 a venerdì 6 Dicembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

QUAREGNA CERRETO c/o Municipio in via Colorei, 3; da Lunedì 2 a Giovedi 5 Dicembre dalle ore 17 alle ore 18. Referente Katia Giordani

RONCO BIELLESE c/o sede Proloco in Via Roma 82; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre

Referente Celestino Lanza Gaia Egidio

SAGLIANO MICCA c/o Municipio in p.zza Micca e c/o la Chiesa in via Roma 53 e c/o Oratorio in via Roma 53

nei giorni da Lunedì 2 a Domenica 8 Dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Referente Valeria Breno

SANDIGLIANO c/o Piazzale Polivalente in Via E. Maroino il giorno Giovedi 5 dicembre dalle ore 7.30 alle ore 12.00 Referente Mauro Masiero

SORDEVOLO c/o Comune Sordevolo in Piazza V. Veneto; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre Referente Cristina

SOSTEGNO c/o scuola dell’infanzia e primaria in via Roma,11; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre con consegna alle insegnanti

TAVIGLIANO c/o Municipio in Piazza Colombo 3; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre; Ref. Maria Cristina Civadda

VALDILANA c/o Municipio in Frazione Ronco, 1; nei giorni di Mercoledi 4 e Mercoledi 11 e mercoledi 18 Dicembre, dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede della Banca del Giocattolo in via B.Sella, 2 a ValleMosso

- Domenica 15 Dicembre in piazza Repubblica a Valle Mosso c/o evento “Babbo Natale in Valle”

- c/o Parco Reda in sala Biagi il giorno 15 Dicembre durante la festa del Parco

VALDENGO c/o Municipio in via Roma,101; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre Referente Federica Gremmo

VERRONE c/o Municipio Via Castello 6; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 Ref.Sig. Bossi Cinzia

VIGLIANO BIELLESE c/o Biblioteca nei giorni da Martedi 3a Venerdì 6 Dicembre; dalle ore 14,30 alle ore 18,00

ZIMONE c/o Parrocchia nei giorni da Lunedi 2 a Domenica 8 Dicembre

ZUMAGLIA c/o Municipio Via Roma 18/B; nei giorni da Lunedì 2 a Venerdì 6 Dicembre Referente Faveri Edoardo

Sportelli in Biverbanca

Biella Via La Marmora,1

Biella Via Rosselli,112

Biella Via Dante Alighieri,4

Biella Via Torino,58

Filiale Principale Biella Via Gramsci,16

Filiale di Chiavazza p.zza XXV Aprile ,11

Sandigliano p.zza Don Minzoni,16

Pralungo Tollegno via Serratrice,1

Filiale di Andorno via Giulio Cappellaro,24

Filiale di Mongrando via Roma,42

Filiale di Pettinengo via C.Bellia,2

Filiale di Arborio Buronzo via S.Maria,1 Arborio

Filiale di Mottalciata via Martiri della Libertà, 18

Filiale di Cossato via G.Marconi,8

Filiale di Vigliano via Milano,152

Filiale di Valdengo via Roma,81

Filiale di Verrone via XXV Aprile,2

Filiale di Candelo via G.Matteotti,53

Filiale di Occhieppo Inferiore via Repubblica,9

Filiale di Gaglianico via G.Matteotti,45