Cooperativa Sociale a ruota libera, nuovo mezzo per il trasporto di anziani e persone disabili (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

La Cooperativa Sociale a ruota libera ha ricevuto un contributo nell’ambito del Bando “Spazio alla Comunità” da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Simetica, ed ha acquistato un nuovo mezzo “Doblò” per il trasporto di persone, prevalentemente in carrozzina.

Il progetto presentato ha lo scopo di garantire per la persona anziana o disabile una dimensione familiare al "trasporto", che si configura come "accompagnamento" favorendo il ricongiungimento familiare con delle attività all'interno del proprio nucleo, che sarebbero precluse proprio per la presenza di deficit motori importanti. Si esce quindi da un trasporto medicalizzato per evolvere il più possibile verso uno di tipo familiare, nel quale un componente della stessa famiglia gestisce i tempi e le modalità di uscita. La Cooperativa Sociale a ruota libera ha sede in Vigliano in via Milano 129 ed è attiva dal 2022.

Si colloca all’interno di una ricca rete territoriale, su cui investe. I servizi vengono erogati a favore delle famiglie che ne fanno richiesta rivolgendosi direttamente agli uffici. Si tratta di servizi domiciliari per persone anziane o comunque con disabilità. In caso di necessità si può attivare un processo di confronto con i servizi socio-sanitari già presenti sul territorio. Tutte le prestazioni sono finalizzate a garantire la miglior qualità di vita possibile ad ogni membro della Famiglia.

La Cooperativa per il suo assetto organizzativo interviene in modo flessibile e duttile adattando gli interventi di assistenza alla persona, alle variabili connesse alle esigenze della famiglia. L'intervento è organizzato entro poche ore dalla richiesta da parte del Cliente e, comunque in base alle esigenze di ogni caso. I servizi sono erogati per 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

I Servizi vengono erogati a domicilio dell’assistito e possono essere suddivisi in: Segretariato sociale, pulizia e riassetto dell’ambiente domestico, Assistenza semplice, Assistenza qualificata erogata da operatore qualificato e abilitato da specifico attestato, Assistenza infermieristica, interventi di riabilitazione, e di altri professionisti sanitari professionali.