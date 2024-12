Il nutrizionista Nicolò Gamberini nello staff degli ambulatori di prevenzione

«Ho avuto la fortuna di trasformare le mie passioni in un lavoro, senza tralasciare l’aspetto dello studio, per poter migliorare sia dal punto di vista umano sia da quello professionale»: si presenta così Nicolò Gamberini, il nuovo rinforzo della squadra messa a disposizione per gli ambulatori nutrizionistici del Fondo Edo Tempia. Biellese, si è laureato in biologia all’Università del Piemonte Orientale e ha poi completato il biennio magistrale in scienze degli alimenti a Firenze. Da gennaio riceverà anche lui i pazienti che si presentano nella sede di via Malta 3 per migliorare i loro comportamenti alimentari, facendo in questo modo anche prevenzione delle malattie, e non solo dei tumori. Dello staff fanno già parte Melania Mazzù e Adelaide Minato.

Ad accogliere il nuovo specialista nella squadra è stata Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo Edo Tempia: «Per noi è importante far sì che sempre più persone imparino a mangiare in modo più corretto, nella certezza, attestata anche dalle regole del codice europeo contro il cancro, che la salute dipenda anche dai nostri comportamenti a tavola. Non è solo una questione estetica, legata alla perdita dei chili di troppo. Serve a ridurre i rischi. La nostra squadra è fatta di persone giovani che sanno ascoltare e consigliare. Sono lieta che il dottor Gamberini si sia unito a noi». Prenotare un consulto nutrizionistico è semplice: si può telefonare allo 015.351830 e passare dall’accettazione, digitando 9 secondo le indicazioni del centralino automatico. Si può anche prenotare in autonomia attraverso l’area apposita del sito web www.fondazionetempia.org: basta cliccare sul simbolo dello stetoscopio nella pagina principale, registrarsi o ricollegarsi nel caso lo si abbia già fatto e scegliere la visita dal menu a tendina. Nel caso si sia al primo consulto, basta scegliere la voce “Consulenza nutrizionale: prima visita”. Dal secondo consulto in poi si resta in carico allo stesso specialista e quindi bisognerà prenotare selezionando il nome di Melania Mazzù, Adelaide Minato o Nicolò Gamberini in base a chi si è incontrato la prima volta.