IT Wallet, ecco a Biella il nuovo strumento digitale per i cittadini

Dal 4 dicembre è disponibile per tutti i cittadini italiani l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO (piattaforma che permette ai cittadini di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione in modo semplice e sicuro, ricevendo notifiche, effettuando pagamenti tramite PagoPA e gestendo documenti digitali - integrati nell'IT Wallet).

Questo è uno strumento innovativo che consente di archiviare e utilizzare in formato digitale documenti essenziali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la Carta Europea della Disabilità, sostituendo le carte fisiche nelle verifiche in Italia. Il lancio è avvenuto gradualmente, iniziando il 23 ottobre con 50.000 utenti selezionati in modo casuale. Da novembre è stato esteso a 250.000 utenti, poi a un milione, fino alla disponibilità per tutti. Il sistema continuerà a espandersi fino al 2025, con l'introduzione di nuovi documenti come passaporto e tessera elettorale, e l'integrazione di servizi europei dal 2026.

L'IT Wallet mira a semplificare la gestione dei documenti personali, permettendo di accedervi in modo sicuro tramite smartphone. Garantisce un'alternativa digitale ai documenti cartacei valida legalmente e faciliterà in futuro l'accesso ai servizi pubblici e privati, come biglietti per i mezzi di trasporto e documenti sanitari. Per utilizzare l'IT Wallet, è necessario: scaricare l'app IO; autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) o CIE; associare i propri documenti e certificati al portafoglio digitale; seguire le istruzioni per aggiungere i documenti nella sezione dedicata “Documenti su IO”. L’IT Wallet è progettato per garantire la massima sicurezza grazie a sistemi di autenticazione avanzati e crittografia. Per aggiungere i documenti a IT Wallet è necessario che lo smartphone sia protetto da PIN o impronta digitale/sblocco facciale.

L’uso di IT Wallet è facoltativo, i cittadini possono continuare a utilizzare i documenti cartacei. Con questo progetto, l’Italia si allinea alle direttive europee sull'identità digitale, portando avanti una rivoluzione nei servizi pubblici e nelle modalità di interazione con la pubblica amministrazione.