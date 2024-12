"Il mio piu’ sentito cordoglio alle vittime e alle famiglie coinvolte nell'incidente di questa mattina nei pressi di Calenzano. In attesa di sviluppi ulteriori, ringrazio gli uomini delle forze dell’Ordine, le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari che in queste ore sono impegnati per affrontare l’emergenza. Il mio pensiero e la mia vicinanza alle comunità coinvolte e all’intera Toscana”.