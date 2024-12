Tante cose da fare a Biella a Biella oggi domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre

- Biella, Agorà 12,30 festa auguri Ucab

- Gaglianico, accensione albero di Natale ore 17 (Telethon)

- Ronco, aspettando il Natale tra laboratori, presepe e ci sarà anche Babbo Natale

- Biella Oropa, Visita guidata al Santuario dalle 11 e mercatino di Natale dalle 10, dalle 10,30 Concerto della Camerata polifonica “Cantate Domino”

- Cavaglià, eventi di Natale

- Biella, la Parrocchia di Chiavazza e l’O.A.S.I. (Opera Assistenza SS. Immacolata) sono pronte ad accogliere la comunità per celebrare la tradizionale Festa Patronale dell’Immacolata.

- Biella, via Italia, dalle 15,30 Marciapè street band

- Roppolo, inaugurazione della Cappella della Madonnina, situata in via Roma

- Biella, Juventus Women ospiterà al Pozzo di Biella la Lazio

- Donato, mercatino della solidarietà

- Candelo, concerto di Natale alle 15 con le voci di Libera la Voce

- Biella, pista pattinaggio

- Portula, concerto degli auguri

- Ponzone, celebrazioni di Santa Barbara

- Candelo, corsa degli Elfi Il ritrovo è fissato per le 9.00 (con la partenza alle 10) presso il supermercato Conad di via Viana. La corsa della lunghezza di 5 chilometri circa avrà destinazione il Ricetto di Candelo. Un percorso più breve per i bimbi.

- Benna, pranzo degli auguri al salone sport e folclore

- Candelo, Borgo di babbo Natale

- Viverone, mercatini Natale

- Pettinengo, 10° il balcone del Biellese Trail ritrovo alle 7, partenza 9,30

- Vigliano, 18,30 primo turno, 21 secondo turno, camminata con il Macchie nel bosco

- Biella, alle 21 appuntamento oramai atteso è l’esibizione della Banda “Verdi” nel tradizionale Concerto dell’Immacolata, presso la Chiesa Cattedrale di Biella

- Piaro, mercatini di Natale

- Strona, terza edizione della mostra degli alberi creatalizi e pranzo da asporto

- Cossato, pista pattinaggio

- Oropa, pista pattinaggio

- Postua, presepi diffusi

- Valdilana, presepe Gigante di Marchetto

- Callabiana, presepe

- Sagliano, mercatino di Natale davanti alla chiesa, pranzo in oratorio, in chiesa parrocchiale spettacolo “Il giro del mondo in 80 note” alle 15, 16,15 arriva Babbo natale, merenda per tutti e alle 17,15 accensione dell'albero in piazza.

- Crocemosso, frazione Molino, presepe

- Masserano, inaugurazione della 3° mostra dei presepi 15,30 chiesa di San Teonesto

- Piedicavallo, pro loco pranzo polenta concia

- Biella, concerto Città Studi Biella ChiAma Gospel ore 21

- Pray, presepe meccanico

- Biella, la Confraternita della Ss.Trinità di Biella accoglierà alle ore 16, nella Chiesa omonima di Via Italia, l'Orchestra Filarmonica Biellese per il Concerto di Santa Lucia

- Bagneri, battitura delle castagne, nei pressi della Madonna del Piumin.

- Coggiola, Presepe di Rivò, che sarà visitabile fino al 12 gennaio.

MOSTRE

- Biella, Il Mucrone - Mostra personale di Valentina Piacenza 23 novembre - 8 dicembre 2024 Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14) Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00 Ingresso libero. Possibilità di visite guidate e incontri con le scuole (per prenotazioni: 3663030645).

- Biella, via Corradino Sella 6 Trame di vita. L'arte tessile di Teodolinda Caorlin, dal 30 novembre 2024 al 22 dicembre, con orario: dalle 10 alle 18 Biella

- Biella, atrio del tribunale di Biella, mostra "Com'eri vestita", allestita grazie alla indispensabile collaborazione del Liceo del Cossatese e Valle Strona con la prof.ssa Sonia Benna e le studentesse Luisa Mosca e Sara Panaro, resterà visitabile fino al 16 dicembre 2024 presso l'atrio del Tribunale di Biella.

- Biella, Palazzo Ferrero Corso Piazzo 25 Biella Piazzo, Fabrizio Lava: tra Messico ed editoria

- BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile), J’ai plus de souvenirs que si J’avais mille ans

- BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile), Mostra Letizia Battaglia

- Biella, dal 6 dicembre 2024 la mostra UPLANDS&ICONS dedicata a Steve McCurry. Saranno128 gli scatti che saranno allestiti a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, fino al 18 maggio 2025. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.