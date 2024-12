Biella accende la magia del Natale: inaugurata ufficialmente la stagione di eventi FOTO e VIDEO

Oggi, domenica 8 dicembre, Biella inaugura ufficialmente la stagione di eventi natalizi. Giostre, attrazioni, eventi, negozi aperti e attività per famiglie per celebrare il Natale in compagnia. Strade, piazze e quartieri brillano grazie alle luminarie, per un progetto decorativo a 360 gradi.

Le manifestazioni natalizie rappresentano il risultato della collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni territoriali, che hanno sviluppato un programma “ricco e inclusivo”, come dichiarato dall’amministrazione. Tra gli appuntamenti figurano il Trenino di Natale, il Luna Park Natalizio, concerti gospel e il tradizionale Concerto degli Auguri della Banda Musicale G. Verdi. Non mancheranno animazioni per i più piccoli.

Le vie di Biella sono state animate fin dalla mattina, ospitando musica e attrazioni per grandi e piccini, nelle principali vie e piazze. Spiccano le casette in Piazza Vittorio veneto, l'igloo davanti al Duomo e la pista di pattinaggio di fronte al Battistero.